لبنان | الحرارة إلى انخفاض… ماذا عن الأمطار؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة من المتوقع أن تشتد محلياً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز شمال تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، تتساقط أمطار متفرقة ويتوقع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

– الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة من المتوقع ان تشتد محليا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

– الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية متقطعة مع رياح ناشطة احيانا.

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– الأربعاء: غائم أجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالإنخفاض، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة واحتمال تساقط زخات من البرد.

– درجات الحرارة المتوقعة: لى الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة، في الداخل 12 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء:27 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,57 ساعة غروب الشمس: 16,46 .