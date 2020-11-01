لبنان | الجيش: توقيف فلسطيني بحقه ملاحقات قضائية بجرائم مختلفة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين قيادة الجيش أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 31/10/2020، أوقفت دورية من مديرية الاستخبارات في منطقة طريق المطار، المدعو (ع.م) من التابعية الفلسطينية، والذي يوجد بحقه عدة مذكرات توقيف وملاحقات قضائية بجرائم مختلفة (المشاركة بعملية إطلاق نار باتجاه دورية تابعة للجيش وإصابة عسكري، محاولة قتل، المشاركة بعدة اشتباكات مسلحة مع الفصائل الفلسطينية، تجارة الأسلحة، تعاطي وترويج المخدرات والإتجار بها). وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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