لبنان | العبسي: لن نرضى بأية حكومة لا يتمثل فيها الروم الكاثوليك كما يجب

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طريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي
استغرب بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في بيان عن مكتبه الاعلامي، “العودة للحديث عن حكومة مصغرة تتمثل فيها طائفة الملكيين الكاثوليك بوزير واحد” .
وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري “عدم ظلم أية طائفة ولاسيما طائفتنا وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية المؤسسة للكيان اللبناني، وهي تملك طاقات كبيرة بين أبنائها”.
وختم: “إن غبطته لن يرضى بأية حكومة لا يتمثل فيها الروم الملكيين الكاثوليك خير تمثيل في ظل النظام القائم في البلد”.
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