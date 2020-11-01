كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 28 ثانية فادي علامة غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة على حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “كفانا تهديداً ووعيدًا للمستشفيات، إدعموا هذه المراكز الصحية لتقوم بدورها في هذه الظروف، كفانا تهربا من المسؤولية عن فشل الاجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا، الأمن الصحي للمواطن في خطر ليتحمل الجميع مسؤوليته بعيدا من الشعارات”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | علامة: الأمن الصحي في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.