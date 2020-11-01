لبنان | عبدالله: بات من الضروري إقفال البلد لأسبوعين بشكل كامل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 4 دقائق النائب بلال عبد الله غرد النائب بلال عبد الله على حسابه عبر “تويتر” قائلاً “بعد إجراءات بريطانيا وفرنسا، ومن موقع المتابع لصعوبات علاج واستشفاء مرضى كورونا، ولأن تفشي الفيروس دخل مرحلة متقدمة، ولأن الفرق الطبية والتمريضية قد استنزفت، وأصيب العديد منهم، فقد بات من الضروري إقفال البلد لأسبوعين بشكل كامل، وكل مقصر ومتردد من أصحاب القرار، ملزم بتحكيم ضميره”.

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