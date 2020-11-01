لبنان | سعر صرف الدولار مقابل الليرة لدى الصرافين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين سعر صرف الدولار مقابل الليرة أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم السبت 31/10/2020 والاحد 1/11/2020 حصرًا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

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