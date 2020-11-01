لبنان | إقفال مديرية الثروة الحيوانية في مبنى “الزراعة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة وزير الزراعة أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، إقفال مديرية الثروة الحيوانية في مبنى الوزارة، ومكاتب موظفين في مكتب المدير العام للوزارة، بعد تسجيل إصابات عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الموظفين.

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