لبنان | المجذوب يعلن موعد توفير أجهزة الكومبيوتر المحمولة في المدارس

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 04:13 مساءً - منذ 29 دقيقة وزير التربية طارق المجذوب تفقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مستودعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة وعددها 8000 كمبيوتر في مستودعين الاول في ضبية والثاني قرب أوتوستراد سن الفيل منطقة الدكوانة. واكد المجذوب ان الحواسيب ستكون في المدارس والصفوف الاسبوع المقبل.

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