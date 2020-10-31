لبنان | اتحاد نقابات العمال: إسقاط التحقيق الجنائي يشكل ضربة قاضية لمسار الإصلاح

الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان
راى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن إسقاط عملية التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، يشكل ضربة قاضية لمسار الإصلاح الذي ضغط فيه الشعب، لافتا إلى أن “توقيع العقد مع شركة ألفاريز اند مارسال، شكل انتصارا للتحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح والمحاسبة، عبر الكشف على حسابات البنك المركزي ومسؤوليته، بالاشتراك مع المنظومة السياسية”.
واعتبر أن “فشل التدقيق، هو إعدام لأي تحقيق جنائي مستقبلا في بقية المؤسسات العامة، وسقوط حر لكل سياسات الإصلاح والمحاسبة، وهذا الأمر سيؤجج الشارع الذي فقد الأمل بالإصلاح وسيهدد السلم الأهلي”.
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