لبنان | وزير المالية افتتح مركزا للسجل العقاري في بنت جبيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 39 دقيقة

افتتح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني دائرة أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بنت جبيل، في حضور النائبين علي بزي وحسن فضل الله، رئيس البلدية عفيف بزي، مدير المالية العام بالتكليف جورج معراوي.

ورأى وزني أن “حجم المطالب كبير جدا والهموم والحاجات ملحة لاسيما في هذه المرحلة الصعبة للغاية نتيجة الوضع الذي أصبح معروفا ماليا واقتصاديا واجتماعيا” لافتاً الى “أن إمكانات الدولة متواضعة والعين بصيرة واليد قصيرة إلا أن ذلك لم يمنع من تحقيق هذا المطلب الحيوي والمتواضع في آن معا: إفتتاح أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بنت جبيل”.

وشدد على أن “هذا المركز ليس مجرد مساحة وبضعة موظفين ومكاتب. هذا المركز هو عنوان اللامركزية الإدارية والتنموية التي نادى بها اتفاق الطائف. ونريد لهذا المركز أن ينسحب على كل إدارات الدولة، بحيث نختصر المسافات، فلا يحتاج أبناء بنت جبيل وكل قرى القضاء إلى رحلة من هنا إلى مدينة النبطية مركز محافظة النبطية لإنجاز معاملة بسيطة، مع ما يعنيه ذلك من استنزاف للوقت والمال والجهد، بينما يمكن أن تنجز هذه المعاملة في أسرع ما يمكن هنا”.

وأكّد أن “هذا المركز نريده نموذجا في تسهيل معاملات الناس بلا رشوة لموظف أو واسطة يلجأ إليها الناس من أجل معاملة هي في صلب واجبات الدولة ومؤسساتها إزاء ناسها. نريد هذا المركز نموذجا في تسريع المعاملات وتسيير أمور الناس بكلمة طيبة ومعاملة حسنة وعلاقة نموذجية بين الموظف والمواطن. هذا المركز لم يكن ليتم لولا إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري ومتابعة نواب المنطقة للتفاصيل وتوفير المبنى من بلدية المدينة”.