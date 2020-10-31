لبنان | بهاء الحريري عن انفجار المرفأ: مستمر في دعم سعي عائلات الضحايا لتحقيق العدالة

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 12:30 صباحًا

أكد الشيخ بهاء الحريري أنّ “قرار عدم مقاضاة أي من الشخصيات السياسية أو كبار المسؤولين لدورهم في انفجار المرفأ هو انعكاس مخجل لحالة بلدنا اليوم”.

وقال الحريري في تغريدة على حسابه الرسمي عبر ” تويتر” “رأينا سابقاً هذا النوع من التصرفات من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يُفترض أنّهم قادتنا”، مضيفًا “هم والنظام الذي يمثلون خذلونا”.

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وأضاف “فشل سياسيو لبنان غير الشرفاء مرة أخرى في تحمّل مسؤولياتهم والسعي لتحقيق العدالة”.

واعتبر أنّ “الناس سيتمكنون من إعادة المساءلة والعدالة إلى لبنان من خلال تغيير شامل لنظام الحكم”.

وفي حين أكّد أنّ “ضحايا انفجار 4 اب يستحقون العدالة وكذلك يستحق شعب لبنان”، شدد الحريري على أنّه “مستمر في دعم سعي عائلات الضحايا لتحقيق العدالة”.