لبنان | قوى الأمن: جميع المصابين في السجون حالتهم مستقرة وقيد المتابعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:”في إطار متابعة حالات فيروس كورونا في السجون:

1- تم تشخيص /476/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي لغاية تاريخه، وقد وصلت حالات الشفاء إلى /440/ سجينا، وما زالت حالتان في المستشفى قيد المعالجة ووضعهما مستقر.

2- كما وتبين وجود /54/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، جرى حجرهم في المبنى “ج” في سجن رومية المخصص لعزل ومراقبة النزلاء المصابين بهذا الفيروس.

3- /21/ حالة إيجابية في سجن البترون.

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4- أما في سجن زحلة، فتسجيل /5/ حالات مع عوارض طفيفة، مع الإشارة الى أن جميع النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ تماثلوا للشفاء، ولا حالة تعالج في المستشفى.

5- وفي نظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود/4/ حالات إيجابية بينها حالتان تماثلتا للشفاء.

6- وبالنسبة إلى نظارات وحدة الشرطة القضائية، نتائج الفحوص أظهرت حالة واحدة إيجابية.

تجدر الملاحظة إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وقيد المتابعة الصحية.

ونذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد إلى هذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”.