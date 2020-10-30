محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر
اوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه “تم اقفال جميع المؤسسات من صباح اليوم وسيبقى الإقفال إلى بعد ظهر نهار الأحد في 8 من شهر تشرين الثاني”.
وأعلن خضر في تصريح تلفزيوني، عن أنه “سنجتمع مع بلدية بعلبك و الأجهزة الأمنية المختصة لنجهز خطة متكاملة لإغلاق مدينة بعلبك بحال اضطررنا الى ذلك، وإن استمرت وتيرة الإصابات بهذا الشكل فنحن ذاهبون لإغلاق المدينة، وعندما يكون الإستهتار والحياة الطبيعية موجودة، سنصل الى الأسوأ وسيتم إغلاق المدينة وقد لا قتصر الأمر على المدينة فحسب”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خضر: لخطة متكاملة تحسبا لإغلاق بعلبك إثر كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.