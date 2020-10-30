لبنان | خضر: لخطة متكاملة تحسبا لإغلاق بعلبك إثر كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:26 مساءً - منذ ساعتين

اوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه “تم اقفال جميع المؤسسات من صباح اليوم وسيبقى الإقفال إلى بعد ظهر نهار الأحد في 8 من شهر تشرين الثاني”.

وأعلن خضر في تصريح تلفزيوني، عن أنه “سنجتمع مع بلدية بعلبك و الأجهزة الأمنية المختصة لنجهز خطة متكاملة لإغلاق مدينة بعلبك بحال اضطررنا الى ذلك، وإن استمرت وتيرة الإصابات بهذا الشكل فنحن ذاهبون لإغلاق المدينة، وعندما يكون الإستهتار والحياة الطبيعية موجودة، سنصل الى الأسوأ وسيتم إغلاق المدينة وقد لا قتصر الأمر على المدينة فحسب”.