لبنان | لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية: لمنع التجوّل والتجمعات لأكثر من 6 أشخاص

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 10:26 مساءً - منذ 3 ساعات كورونا لبنان عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً في السراي الحكومي وصدر عنها العديد من التوصيات. الطلب من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة تخصيص 10% من الأسرة العادية و20% من أسرة العناية الفائقة لمرضى كورونا محد أدنى وذلك خلال مهلة لا تتخطى الأسبوع الواحد وفي حال التخلف عن ذلك يصار إلى تطبيق التدابير التالية: توجيه كتب إلى الجهات الضامنة لعدم إعطاء موافقة استشفاء إلى المستشفيات الخاصة التي لم تقم بتجهيز أقسام خاصة لمرضى كورونا.

تخصيص تصنيف المستشفيات الخاصة غير الملتزمة بقرارات تجهيز أقسام خاصة لمرضى كورونا من قبل وزير الصحة.

الطلب من وزارة العدل إعطاء استشارة قانونية حول إمكانية وضع اليد على مستشفى خاص أو إقفاله ضمن شروط التعبئة العامة.

الطلب من الداخلية والبلديات منع التجول بين الساعة التاسعة مساء والخامسة فجراً على كافة الأراضي اللبنانية.

وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة منع الحفلات الخاصة والعامة والمناسبات الاجتماعية على أنواعها في المطاعم والصالات.

حث كافة المواطنين لعدم التجمع في الأماكن الخاصة وعدم إقامة التجمعات العائلية لأكثر من 6 أشخاص.

تفعيل خطة الإقفال HEAT MAP في المناطق لتضم بيروت وضواحيها وفقاً لمعايير إقفال الشوارع والأحياء والمجمعات.

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