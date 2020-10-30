لبنان | “الثنائي الشيعي” يطالب بحكومة عشرينية أو أكثر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:13 مساءً - منذ 24 دقيقة

كشفت معلومات صحفية أن اجواء الثنائي الشيعي أي حركة أمل وحزب الله داعمة لأوسع حكومة ممكنة تمثل كل القوى على الا تقل عن 20 وزيراً.

في سياق آخر، ذهبت حمى التقديرات والتوقعات في الساعات الأخيرة الى ربط العد العكسي للولادة الحكومية العتيدة بموعد الذكرى الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول 2016 والتي تصادف بعد غد السبت.

وتحدثت بعض الأوساط السياسية عن دفع قوي في اتجاه تذليل ما تبقى من عقبات لكي تأتي الولادة الحكومية متزامنة مع بداية السنة الخامسة من العهد المنهك والمتعب بأثقال الازمات والانهيارات المتعاقبة والتي تراكمت بشكل دراماتيكي مذهل في السنتين الأخيرتين خصوصا علّ هذا التزامن يشكل هدية مشتركة للعهد كما للحكومة العتيدة ومن شأنها ان تشكل وعدا عمليا مقنعا للبنانيين بإمكان فرملة التدهور المخيف على كل المستويات والبدء مجددا بالنهوض اقله في المجالات الأكثر الحاحا للمواطنين.