لبنان | بالصور: مصادرة براميل وخزانات مازوت مخزنة على سطح مبنى في “طريق الجديدة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:13 مساءً - منذ 57 دقيقة

أفادت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​، أنه بناء للتوجيهات الصادرة عن ​محافظ​ ​مدينة بيروت​ ​القاضي مروان عبود​، وبعد الكشف على إحدى الشركات المتخصصة في مجال المعدات الصناعية والكهربائية في منطقة ​طريق الجديدة​، شارع قصقص، قامت قوة من فوجي اطفاء وحرس مدينة بيروت بضبط ومصادرة كميات من مادة ​المازوت​ كانت مخزنة على سطح مبنى الشركة بطريقة غير قانونية وتخالف شروط السلامة العامة وتشكل خطراً على سكان المنطقة والجوار، وهي على الشكل التالي: ما عدده 12 برميل مازوت حديد، 5 خزانات مازوت بلاستيك سعة 500 لتر، خزان عدد واحد بلاستيك سعة 1000 ليتر، 4 خزانات حديد سعة 1500 ليتر، وحيث ان وجود تلك المواد في مكان مرتفع وبالتالي يتعثر اخراجها بسهولة، تم الاستعانة برافعة عملت على سحب تلك البراميل وانزالها عن سطح المبنى و نقلها الى مكان آمن.