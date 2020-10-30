لبنان | مهرب طحين الى سوريا في قبضة “المخابرات”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 07:13 مساءً - منذ 58 دقيقة آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 5:57 مساءً التهريب- لبنان وسوريا صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: أوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات بتاريخ 29/ 10/ 2020 في بلدة بيت أيوب ـــ عكار، المدعو (م.ش) أثناء قيادته شاحنة نوع مرسيدس محملة بكمية كبيرة من مادة الطحين ومتجهة إلى محلة الهرمل، بهدف تفريغها لدى المدعو (أ.ج) ومن ثمّ تهريبها إلى سوريا لاحقاً.

بوشر التحقيق مع الموقوف، وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة.

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