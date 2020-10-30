لبنان | نقابة الصحافة تعترض على منع إعلاميين من التغطية في الناقورة وتطالب بالتفسير

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ 27 دقيقة

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان الاتي:

“اعترضت نقابة الصحافة اللبنانية اليوم على منع الصحافيين والمراسليين اللبنانيين وغيرهم من تأدية واجبهم في تغطية اعمال اللقاء الرسمي الذي انعقد اول من امس في مقر القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان في الناقورة، لا سيما وان قرار المنع لم يأخذ في الاعتبار ان اللقاء يحضره ويشارك فيه رسميا وفد يمثل لبنان للبحث مع اسرائيل برعاية الامم المتحدة وحضور اميركي رسمي في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.

ان هذا الاجتماع موضوعه يهم كل الشعب اللبناني ، فضلا عن اهتمام المجتمع الاقليمي والدولي، ومنع الصحافة اللبنانية والمراسلين العرب والاجانب من تغطية اعمال هذا اللقاء جاء على ايدي جهات غير حكومية ولا صفة رسمية لها ولم يكن لاجراء المنع هذا ولاجلاء الصحافيين والمراسلين عن المكان اي مبرر أو أي مسوغ قانوني.

لذلك، فان نقابة الصحافة اللبنانية التي آلمها ما حصل على هذا الصعيد كونه اساء الى الاعلام الحر والى دوره في تغطية هذا الحدث الذي يهم كل اللبنانيين تطلب تفسيراً مقنعاً من السلطات المسؤولة لما جرى، متمنية ألا يتكرر في المرات المقبلة لان الاجراء مسيء الى الشعب اللبناني”.