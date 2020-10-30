لبنان | قيادة الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخه، ما بين الساعة 12,00 والساعة 16,00 ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الالغام بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عمرا في الجنوب”.

واعلنت في بيان ثان انه “بتاريخه ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: رميش، طير حرفا، علما الشعب والبستان – الجنوب”.

وفي بيان ثالث اشارت الى ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 1/ 11/ 2020 ولغاية 30/ 11/ 2020، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب – تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة”.

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وفي بيان آخر لفتت الى ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 26 / 10 / 2020 ولغاية 30 / 10 / 2020 ما بين الساعة 7.00 ولغاية الساعة 19.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة سقي أبو علي ـ طرابلس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان خامس، اعلنت المديرية انه “اعتبارا من 22 / 10 /2020 ولغاية 31 / 10 /2020، ستقوم وحدة من الجيش باجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب – تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة”.

كذلك اصدرت المديرية بيانا ختاميا اعلنت في خلاله “ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 28 / 9 /2020 ولغاية 6 / 11 /2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستعمال متفجرات”.