لبنان | بلديّة المطيلب تطلق خدمة “الدفع عن بعد” لتوفير عبء التنقّل على المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت بلديّة المطيلب خدمةً جديدة، في إطار الخدمات والإنجازات السبّاقة التي تحقّقها، حيث بات بإمكان المواطنين أن يسدّدوا الرسم البلدي عبر بطاقة الدفع المصرفيّة الإلكترونيّة.

وتتيح هذه الخدمة توفير عبء التنقّل على المواطنين، خصوصاً مع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة الى أهميّتها بالنسبة الى المكلّفين المقيمين خارج لبنان الذين كان بعضهم يتحمّل غراماتٍ بسبب عدم قدرته على تسديد الرسوم.

وقد كشف رئيس بلديّة المطيلب بول شديد أنّ هذه الخدمة تمّ التحضير لها منذ فترة طويلة على أكثر من صعيد، سواء لجهة الإعداد الالكتروني مع شركة متخصّصة أو على صعيد المعاملات الرسميّة مع وزارة الداخليّة والبلديّات.

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وأكد شديد أنّ المجلس البلدي يدرك الواقع المالي لعدد كبير من المواطنين العاجزين عن تسديد الرسم البلدي، إلا أنّ البلديّة ملزمة بتطبيق القانون وهي تعمل على تسهيل هذه المهمّة قدر الإمكان، مع حرصها الدائم على إبقاء التميّز الذي تمتّعت به بلديّة المطيلب منذ إنشائها.

ووعد شديد بـ “خدماتٍ الكترونيّة جديدة ستطلق قريباً لمواكبة التطوّر الذي أصبح حاجة، ضمن الإطار التي تسمح به القوانين التي باتت تحتاج الى تعديل”.

وتجدر الإشارة الى أنّ طريقة الدفع الالكتروني المتّبعة سهلة، وقد أعدّت البلديّة “فيديو” لشرح هذه العمليّة نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.