لبنان | الغريب: طائفة الموحدين يحق لها كما لغيرها أن تحصل على حقائب وزارية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 3 دقائق

أعلن المكتب الإعلامي للشيخ نصر الدين الغريب، ان الغريب “يتابع منذ أيام المشاريع المشبوهة القائمة على النكايات والغايات السياسية في موضوع الحكومة المزمع تشكيلها، حيث وإرضاء لأهوائهم يصرون على حكومة من ثمانية عشر وزيرا يتمثل فيها الدروز بوزير واحد، ويرفضون صيغ الست عشرة أو العشرين فقط لأنها تمنح مكونا مؤسسا لهذا الكيان وزيرين”.

واستغرب “هذا التفكير الخاطئ الذي تقومون به لقضم حقوق الموحدين، ونقول لكم صراحة ونذكركم إن الموحدين الدروز هم الذين قدموا الشهداء على مذبح الوطن وكتبوا تاريخه بالدم والنضال المستمر عبر الأجيال، وحموا الثغور ليبقى لبنان”.

وتوجه “بصرخة ضمير لكل زعماء الطائفة الذين لديهم حس بالوطنية وغيرة على طائفتهم ونطالبهم بأن يرفعوا الصوت عاليا وأن يكونوا يدا واحدة من أجل تحصيل الحقوق وأن لا تتم الصفقات من هنا وهناك على حساب طائفتهم. فطائفة الموحدين كانت وما زالت وستبقى أصل هذا الوطن شاء من شاء وأبى من أبى، ويحق لها كما يحق لغيرها أن تحصل على حقائب وزارية وتطالب بحقوقها، إسوة بباقي الطوائف، وليعلم ذلك كل معني بتشكيل الحكومة قبل أن يقع بالخطيئة الكبرى”.