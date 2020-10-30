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توقيف
تمكنت دورية من مخابرات الجيش – مكتب أمن البترون من توقيف المدعو س.إ (سوري الجنسية) الذي أنشأ حسابا مزورا على موقع الفايسبوك باسم مسيحي إ.ص واستعمال الحساب لكيل الشتائم بحق النبي محمد والدين الاسلامي، ما تسبب بحال من التوتر الشديد في الشارع الشمالي، بالاضافة الى ردود التهديد والوعيد على كلامه المكتوب عبر حسابه المزور.
وحصلت عملية التوقيف بعد متابعة وترصد مكثف ودقيق من عناصر مكتب أمن البترون الذي يواصل تحقيقاته مع الفاعل.
توقيف سوري
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة: توقيف سوري أنشأ حساباً مزوراً على “فايسبوك” لشتم النبي محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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