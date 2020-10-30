لبنان | بالصورة: توقيف سوري أنشأ حساباً مزوراً على “فايسبوك” لشتم النبي محمد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 8 دقائق

تمكنت دورية من مخابرات الجيش – مكتب أمن البترون من توقيف المدعو س.إ (سوري الجنسية) الذي أنشأ حسابا مزورا على موقع الفايسبوك باسم مسيحي إ.ص واستعمال الحساب لكيل الشتائم بحق النبي محمد والدين الاسلامي، ما تسبب بحال من التوتر الشديد في الشارع الشمالي، بالاضافة الى ردود التهديد والوعيد على كلامه المكتوب عبر حسابه المزور.

وحصلت عملية التوقيف بعد متابعة وترصد مكثف ودقيق من عناصر مكتب أمن البترون الذي يواصل تحقيقاته مع الفاعل.