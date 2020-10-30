لبنان | جريمة مروعة في صيدا… فتى يقتل صديقه طعناً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 11:52 صباحًا

شهدت مدينة صيدا فجر اليوم، جريمة قتل ذهب ضحيتها الفتى الفلسطيني القاصر (ه. خ -14سنة) بطعنة سكين في صدره قرب ساحة النجمة في وسط المدينة. وتبين ان شخصا قاصرا آخر كان برفقته هو من ارتكب الجريمة وتم تحديد هويته.

وحضرت القوى الأمنية الى المكان، وبعدها وفي وقت قصير، وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، دهمت قوة من مخفر صيدا القديمة منزل المشتبه فيه وهو السوري القاصر (ن. أ – 13سنة) قرب مستشفى حمود في صيدا وأوقفته.

وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة علماً أن جثة الفتى القتيل نقلت الى مركز لبيب الطبي