آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 11:29 صباحًا
باصات تنقل متظاهرين إسلاميّين
تعمل باصات على نقل متظاهرين إسلاميّين من الشمال الى بيروت، يحملون رايات إسلاميّة، للمشاركة في تظاهرة باتجاه السفارة الفرنسية.
وشهد وسط بيروت اليوم اجراءات امنية مشددة بسبب معلومات عن تظاهرة باتجاه قصر الصنوبر.
وأعلنت صفحة قوى الأمن الداخلي عبر تويتر عن “تدابير سير في بيروت، اليوم الجمعة، تزامناً مع مسيرة من امام مسجد عبد الناصر باتجاه قصر الصنوبر”.
وفي هذا الاطار، اخذى قوى الامن الداخلي اجراءات امنية مشددة في محيط وسط بيروت اليوم بناء على معلومات عن تظاهرة ستنطلق من منطقة كورنيش المزرعة بإتجاه قصر الصنوبر في منطقة الحوش اي مقر السفارة الفرنسية.
اما عن الطرقات التي ستكون مقفلة هي: البربير بإتجاه الاوزاعي، منطقة عمر بيهام بإتجاه عبدالله يافي.
اشارة إلى ان “حزب التحرير” في طرابس كان دعا يوم امس إلى هذه التظاهرة تعبيراً عن الغضب ازاء الرسوم المسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلّم.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: باصات تنقل متظاهرين إسلاميّين من الشمال… احتجاجات مرتقبة قرب السفارة الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.