لبنان | كورونا لبنان… الإصابات تلامس عتبة الـ2000 إصابة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - سجلت وزارة الصحة رقماً قياسياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

إذ أعلنت الوزارة عن تسجيل 1933 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات ما يؤشر بخطر كبير في الوضع الطبي في لبنان.

تقرير وزارة الصحة

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