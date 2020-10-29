لبنان | مذكرة من دائرة الأوقاف بإقفال مساجد بعلبك وجوارها حتى إشعار آخر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات بعلبك - الهرمل أصدر رئيس دائرة أوقاف بعلبك- الهرمل الشيخ سامي الرفاعي، مذكرة إدارية قضت ب”إقفال مساجد بعلبك والقرى المحيطة بها: دورس وعدوس والنعنعية والجراحية والحديدية، لصلاة الجمعة والجماعة وحتى إشعار آخر، نظرا لزيادة معدلات الإصابة بوباء كورونا، وحرصا على السلامة العامة وصحة الإخوة المصلين والأهالي الكرام، والتزاما بمقاصد الشريعة الغراء، مع الحرص على الاستمرار برفع الأذان في المواقيت المحددة”. وطلب من الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدام المساجد والمصلين “الإلتزام التام بتنفيذ هذا القرار”.

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