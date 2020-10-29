لبنان | طلب طعن بقرار عدم تأجيل موعد انتخابات نقابة محامي طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - منذ دقيقتين

تقدم المحاميان وهيب أحمد ططر وسمعان رومانوس اسكندر، يوم أمس، بطعن (استحضار استئنافي مع وقف التنفيذ) أمام محكمة الإستئناف المدنية في الشمال، الناظرة في القضايا النقابية، وذلك في قرار مجلس نقابة المحامين في طرابلس، الصادر بأرجحية صوت النقيب محمد المراد بتاريخ 26 تشرين الجاري، والقاضي بعدم تأجيل موعد إنتخابات النقابة المقبلة المحدد في أول نهار أحد من شهر تشرين الثاني من العام الجاري.

ونص الطعن المقدم من المحاميين على وجوب إرجاء الإنعقاد الحكمي للجمعية العمومية العادية السنوية الدورية لنقابة المحامين لشهر تشرين الثاني 2020 بصورة موقتة، وبقوة القانون، استنادا للمادة الأولى من القانون الموقت رقم 160/2020 الممددة مفاعيله بموجب القانون 185/2020، وذلك لغاية انتهاء نفاذه المحدد في 31/12/2020.

يشار إلى أن نقابة المحامين في بيروت كانت أصدرت ليل أمس الأربعاء قرارا معللا أعلنت فيه تأجيل انتخابات النقابة المحددة في 15/11/2020، بشكل موقت إلى حين تحديد موعد جديد.