الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | خطأ في نتائج مباراة الدخول إلى الكليات الطبية.. والمجذوب يتحرك قضائياً

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات
طارق المجذوب

طارق المجذوب

وجّه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية يتعلق بنتائج مباراة الدخول إلى الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية، بعدما نشر في الوسائل الاعلامية عن “خطأ” في نتائج مباراة الطب في الجامعة.

وطلب المجذوب اتخاذ التدابير والاجراءات الملائمة من ملاحقات وفرض عقوبات في ضوء ما يوجبه اعمال القوانين والانظمة النافذة بغية المحافظة على صدقية مباراة الدخول الى الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية (كلية العلوم الطبية، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة وكلية الطب).

Advertisements

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خطأ في نتائج مباراة الدخول إلى الكليات الطبية.. والمجذوب يتحرك قضائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا