لبنان | خطأ في نتائج مباراة الدخول إلى الكليات الطبية.. والمجذوب يتحرك قضائياً

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طارق المجذوب
وجّه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية يتعلق بنتائج مباراة الدخول إلى الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية، بعدما نشر في الوسائل الاعلامية عن “خطأ” في نتائج مباراة الطب في الجامعة.
وطلب المجذوب اتخاذ التدابير والاجراءات الملائمة من ملاحقات وفرض عقوبات في ضوء ما يوجبه اعمال القوانين والانظمة النافذة بغية المحافظة على صدقية مباراة الدخول الى الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية (كلية العلوم الطبية، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة وكلية الطب).
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