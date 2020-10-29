لبنان | الخارجية الاميركية: الوفدان اللبناني والاسرائيلي اجريا محادثات بناءة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ دقيقتين

اعلنت حكومة الولايات المتحدة ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان في بيان أنه: “بناءً على التقدم المحرز في اجتماع 14 تشرين الأول، عقد ممثلو حكومتي إسرائيل ولبنان في 28 و 29 تشرين الأول محادثات مثمرة بوساطة الولايات المتحدة واستضافها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان” (UNSCOL).

ولفت البيان أن الولايات المتحدة والمجلس الأعلى للأمم المتحدة في لبنان لا يزالان يأملان في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حلّ طال انتظاره.

وختم البيان ان الطرفان التزما بمواصلة المفاوضات الشهر المقبل.