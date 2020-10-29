لبنان | محتجون في عكار يدعون لحصر السلاح بيد القوى الشرعية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 27 دقيقة

استغرب محتجون من عكار، في اجتماعهم الدوري في بلدة خريبة الجندي، “إطلاق النار الكثيف لساعات طويلة، ترافق مع قرار تكليف الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة”، داعين الى “حصر السلاح بيد القوى الشرعية”.

واستغربوا “التلاعب بحياة الناس عبر افتعال الأزمات المتتالية كأزمة المحروقات والدولار وغلاء المواد الغذائية والدواء”، معربين عن استيائهم من “سياسة الدعم المتبعة التي يستفيد منها التجار والمهربون”.

وأسف المجتمعون “لاستمرار السلطة بسياسة القمع”، مطالبين ب”الإفراج الفوري عن كيندا الخطيب”.

ودعوا الى “استقلالية القضاء وتشكيل حكومة مستقلين ذات صلاحيات استثنائية تقوم بإجراء انتخابات نيابية نزيهة بقانون عادل، وتعمل على استعادة الأموال المنهوبة وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وصولا لإعادة تشكيل سلطة عادلة تحترم حقوق المواطنين وتعمل على بناء وطن حر قوي مستقل”.