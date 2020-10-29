دعوات لحصر السلاح بيد القوى الشرعية
استغرب محتجون من عكار، في اجتماعهم الدوري في بلدة خريبة الجندي، “إطلاق النار الكثيف لساعات طويلة، ترافق مع قرار تكليف الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة”، داعين الى “حصر السلاح بيد القوى الشرعية”.
واستغربوا “التلاعب بحياة الناس عبر افتعال الأزمات المتتالية كأزمة المحروقات والدولار وغلاء المواد الغذائية والدواء”، معربين عن استيائهم من “سياسة الدعم المتبعة التي يستفيد منها التجار والمهربون”.
وأسف المجتمعون “لاستمرار السلطة بسياسة القمع”، مطالبين ب”الإفراج الفوري عن كيندا الخطيب”.
ودعوا الى “استقلالية القضاء وتشكيل حكومة مستقلين ذات صلاحيات استثنائية تقوم بإجراء انتخابات نيابية نزيهة بقانون عادل، وتعمل على استعادة الأموال المنهوبة وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وصولا لإعادة تشكيل سلطة عادلة تحترم حقوق المواطنين وتعمل على بناء وطن حر قوي مستقل”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محتجون في عكار يدعون لحصر السلاح بيد القوى الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.