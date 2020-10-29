لبنان | فحوصات القادمين جواً إلى بيروت تسجل رقماً غير مسبوق بعدد الإصابات!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 02:13 مساءً - منذ 9 ثواني حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة، نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بكل من تاريخ 24/10/2020 و25/10/2020 و26/10/2020 و27/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود تسع وسبعين (79) حالة إيجابية. وجاءت نتائج 24/10/2020 كالآتي:

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة أبيدجان (ليلا): شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية) نتائج 25/10/2020 كالآتي:

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة فرنكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (خمس حالات إيجابية) Advertisements وجاءت نتائج 26/10/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 27/10/2020 كالتالي: رحلة اديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

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