لبنان | حاجز ضهر البيدر يوقف شخصين بحوزتهما دولارات مزورة ومخدرات

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توقيف مطلوبين
صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي سيّارة “فان” يقودها: م. م. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)، وبرفقته: م. ق. (مواليد عام 1996، لبناني)
ضُبط بحوزتهما أربع أوراق نقدية مزيّفة من فئة المئة دولار أميركي، وكمية صغيرة من حشيشة الكيف والحبوب المخدّرة.
كذلك، ضُبط على متن سيّارة الـ “فان” دراجة آلية مسروقة.
أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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