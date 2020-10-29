لبنان | بهاء الحريري يهنّئ بذكرى المولد النبوي الشريف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 02:13 مساءً - منذ ساعة واحدة الشيخ بهاء الحريري بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر “”توتير” قائلاً “كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف”.

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