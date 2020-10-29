لبنان | اشتباكات ليلاً في بلدة القصر على خلفية عمليات تهريب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 8 دقائق اشتباكات وقعت اشتباكات عنيفة بعيد منتصف الليل في بلدة القصر في البقاع الشمالي على الحدود اللبنانية السورية استعملت خلالها الاسلحة الرشاشة والصاروخية بين افراد من آل جعفر وآخرين من آل ناصر الدين على خلفية عمليات تهريب.

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