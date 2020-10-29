لبنان | بالصورة: قتيل باطلاق نار في الدكوانة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - أشارت معلومات صحفية الى سقوط قتيل وثلاثة جرحى اثر اطلاق نار من داخل سيارة من نوع “كيا بيكانتو”، على محل سمانة في بولفار انطوان شختورة في الدكوانة، قرابة الثالثة من فجر اليوم.

وفي حين لم تعرف حتى الآن هوية مطلق النار أو دوافعه، باشرت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لكشف كافة الملابسات.

قتيل باطلاق نار في الدكوانة

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