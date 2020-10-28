لبنان | بالصورة: ثعلب هاجم منزلين في صديقين وانقضّ على طفلين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - هاجم حيوان من نوع الثعالب، مساء اليوم، منزلين في بلدة صديقين الجنوبية- قضاء صور، وانقض بسرعة هائلة على أحد أطفال العائلة ما تسبّب له بجروح بالغة، ثم أكمل إلى منزل آخر وهاجم ولداً ثانياً وتسبّب له بجروح وفر بعد ملاحقته من الأهالي.

ثعلب هاجم منزلين في صديقين

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