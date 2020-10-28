لبنان | اقفال دائرة التنظيم المدني في جبيل لإجراء فحوص كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 41 دقيقة محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قراراً قضى بإقفال دائرة التنظيم المدني في جبيل الكائن مركزها في سرايا جبيل، بعد الإبلاغ عن وجود مخالط لشخص مصاب بفيروس الكورونا. وستقفل الدائرة لثلاثة أيام بدءاً من اليوم ليصار الى اتخاذ العينات والفحوص اللازمة من الموظفين والمخالطين، على أن تقوم الفرق المختصة بتعقيم المكاتب.

وكلف المحافظ قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ورئيس الدائرة المعني تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الأصول.

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