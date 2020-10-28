لبنان | لبنان يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2020 7:56 مساءً

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1850 إصابة جديدة بكورونا ( 1839 محلية و11 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 75845″.

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ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 602.