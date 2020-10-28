لبنان | بالفيديو: نتنياهو يحذر لبنان و”حزب الله”… قوة نيران وقبضة حديدية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:17 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2020 6:25 مساءً

خلال تفقده مناورات واسعة ينفذها الجيش الإسرائيلي، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء تحذيرا للبنان و”حزب الله”.

وقال: “طرأ في هذه المناورات تحسن هائل في قدرات الجيش الهجومية ومن الجدير أنه سيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل “حزب الله” والدولة اللبنانية”.

وحذر نتنياهو من أن من سيهاجم إسرائيل “سيواجه قوة نيران وقبضة حديدية ستدمر كل عدو”.

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وفي الامس هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لبنان بـ “دفع الثمن”، حال نفذ “حزب الله” أي عمل عسكري ضد إسرائيل، بحسب إعلام عبري.

وقال غانتس، خلال تفقده تدريب عسكري في القيادة الشمالية (تشمل المنطقة الحدودية مع سوريا ولبنان): “أسمع أصواتا إيجابية في لبنان تتحدث ربما عن السلام وإقامة علاقات مع إسرائيل”، بحسب ما نقلته صحيفة “هآرتس”.

وتابع : “هذا كلام مرحب به، ويجب أن يعلم اللبنانيون أن حزب الله هو مشكلتهم، وليس إسرائيل، وأنه حال تحرك حزب الله ضد إسرائيل فسوف يدفع لبنان الثمن. آمل ألا يحدث ذلك”.

ويسود الحدود بين إسرائيل ولبنان توتر ملحوظ منذ تموز الماضي بعد تعهد”حزب الله” بالرد على مقتل أحد عناصره في قصف منسوب للطيران الإسرائيلي بمحيط مطار دمشق الدولي.