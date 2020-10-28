لبنان | نقابات أصحاب المخابز والأفران: سنتوقف عن العمل في 4 تشرين الثاني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 35 دقيقة

اكد اتحاد نقابات الافران حرصه على استمرار تأمين الخبز للمواطنين رغم الخسائر المالية الكبيرة التي يتحملها اصحاب الافران.

وأهاب الاتحاد بجميع المسؤولين المعنيين ضرورة حل قضية محاضر الضبط خصوصا وانها حصلت بفعل كيدي لاخضاع الافران.

وناشد الاتحاد الرؤساء الثلاثة للتدخل وحل هذا الموضوع لما له من انعكاسات سلبية على استمرار الافران في عملها، خصوصا وان هناك محاضر ضبط تزيد عن 50 محضرا لدى فرن واحد، علما ان اقل فرن نظم بحقه محضران او ثلاثة محاضر.

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وتوجه الى القضاء الذي ينظر في هذا الملف ان يأخذ بعين الاعتبار الكيدية الي حصلت في حينه والتصرف بحكمة ودراية نعهدهما في هذا القضاء الذي نجل ونقدر.

كما دعت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات الأفران في لبنان الافران الى ان يكونوا على تأهب واستعداد للتوقف عن العمل بتاريخ الأربعاء 4 تشرين الثاني المقبل اذا لم تتم معالجة هذا الملف الخطير على صعيد الافران، علما ان هذا التحرك لا يستهدف القضاء بأي شكل من الاشكال لأن الموضوع بدأ سياسيا ومن المفروض انهائه سياسيا”.

وأعلن الإتحاد ان إجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات وما ستؤول إليه المساعي التي تبذل لحل هذا الأمر.

وكان نائب رئيس الإتحاد علي إبراهيم أكد ان “المحاضر التي تم تنظيمها بحق الافران كانت تتم بشكل كيدي لإجبار الافران على تحمل الخسائر”. وقال: “بعد الاتصالات التي جرت تمت الموافقة على تخفيض وزن الربطة الى 900 غرام، علما أن محاضر المخالفات نظمت على وزن 900 غرام التي شرعها لاحقا الوزير الحالي على عشرة غرامات اقل من الف غرام”.