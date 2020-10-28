لبنان | انتهاء الجلسة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة وتستأنف غدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

انتهت الجلسة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الاسرائيلي التي انعقدت صباح اليوم في الناقورة.

وتستأنف جلسة مفاوضات الترسيم غدا عند العاشرة صباحا.

من جهة أخرى، نظم الجيش جولة ميدانية للصحافيين في الناقورة لا سيما عند المنطقة والمقر الدولي التي جرت فيها المفاوضات غير المباشرة على بعد كيلومتر، من المقر، حيث تشاهد العلامات البحرية التي وضعها العدو في البحر عند رأس الناقورة قبالة نقطة ال B1.