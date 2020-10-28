رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان
اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “العقد الموقع للتدقيق الجنائي يخضع للقوانين اللبنانيين التي لا تتيح للشركة امكانية الدخول الى كل الحسابات لأن هناك سرية مصرفية”، لافتا الى أنه “كان على من وقّع العقد من جيش المستشارين والمعنيين التنبّه لذلك لأن النتيجة تتطلب عقوداً جدّية وعملاً جدياً”.
وقال كنعان من مجلس النواب:”العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحاضر ولا يجب ان يبقى على حاله وسنتخذ خطوات لتصحيحه والمحاسبة مطلوبة لمن لم يتنبّه لتعارض العقد مع القوانين اللبنانية حتى لا تتكرر الأخطاء”.
وسأل كنعان:” لماذا لم يعيّن حتى الآن المدققون الذين يحتاج اليهم ديوان المحاسبة لانهاء العمل في الحسابات المالية التي اعيد تكوينها منذ العام 1993 والتي ما كانت لتنجز لولا العمل الذي بدأناه في لجنة المال والموازنة العام 2010؟”
وشدد على أن “الحكومة الجديدة مطالبة بموازنة بلا عجز وتحترم الاصول والقواعد المالية والحسابات المالية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كنعان: العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ والمحاسبة مطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.