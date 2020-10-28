لبنان | مصرف لبنان: سلمنا المستندات المطلوبة من OLIVER WYMAN وKPMG

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 48 دقيقة مصرف لبنان صدر عن مصرف لبنان البيان التالي: “قام مصرف لبنان، وفقاً لما تعهد به في كتابه الموجه الى وزير المالية بتاريخ 8/10/2020، بتسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 27/10/2020 بالمستندات والمعلومات كافة المطلوبة من قبل شركتي Oliver Wyman و KPMG نظراً لعدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة”.

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