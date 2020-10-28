لبنان | 84% علامة ممتازة يحصدها القطاع المطعمي في الإلتزام بالإجراءات الوقائية لـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

ردت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، في بيان “على كل من يتعرض للقطاع السياحي”.

وجاء في البيان: “بناء على طلب لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي فوضت نقابة أصحاب المطاعم بالقيام بحملات تفتيش وتدقيق بشكل دوري ومنظم على المؤسسات على الأراضي اللبنانية كافة، عينت النقابة بدورها شركة GWR Consulting للتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بفيرروس كورونا، متابعة لهذه الحملة، تفيد النقابة أنها أجرت القسم الأخير من التدقيق على نسبة الإلتزام بهذه المعايير ليصبح العدد الاجمالي لعمليات التسوق الخفي حتى اليوم 1163 عملية بالاضافة الى 172 عملية كشف مفصلة شملت معظم المناطق اللبنانية.

وجاء متوسط علامة إلتزام القطاع ككل 83.785% وهي علامة جيدة جدا أي لا يزال القطاع محافظا على الإلتزام بتطبيق معايير الإجراءات الوقائية. كما رفعت النقابة الى اللجنة ملخص عن هذه التقارير والعلامات.

وتجدر الإشارة، أن هذه النتائج علنية وقد قامت النقابة بدورها بإرسال العلامة النهائية والتفاصيل على حدة وبشكل سري لكل مؤسسة أُجري عليها الكشف وطلبت من أصحاب هذه المؤسسات تصحيح أوضاعهم في حال وجود خلل.

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وفي التفاصيل جاءت نسب الإلتزام بالمعايير الأساسية على الشكل التالي:

لوضع الكمامة 84.25%

للتباعد الإجتماعي 87.5%

لوجود معقّمات 91%

لأخذ الحرارة 68.25%

وتبقى المعادلة الثلاثية الذهبية هي المفتاح الأساسي للحفاظ على صحة المواطن وحماية الإقتصاد والتعايش مع كورونا:

اولا: على الدولة – بمؤازرة جميع القوى الأمنية والبلديات، أن تضرب بيد من حديد لكل مخالف.

ثانيا: على أصحاب المؤسسات ان يكونوا ضباط ايقاع لاتخاذ الاجراءات الوقائية.

ثالثً:ا الرواد هم الرقيب والحسيب والسلطة الرقابية بحيث يبلغون عند اي مخالفة في اي مؤسسة سياحية ولا يدخلون إليها.

فكما توجد ثمة مؤسسات قليلة مخالفة، توجد في الجهة المقابلة مؤسسات كثيرة ملتزمة بالإجراءات الوقائية بحذافيرها، لذلك نطلب من الإعلام الصديق أن يسلط الضوء عليها. فلن نسمح بعد الآن لتفاحة واحدة مسمومة أن تؤثر على سحارة التفاح السليمة بأكملها!”.