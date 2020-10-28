لبنان | روكز: لا ثقة

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العميد شامل روكز
أمل النائب شامل روكز “تأليف حكومة اختصاصيين ذوي خبرات وكفاءات، تشكل فريق عمل متكاملا بعيدا عن مبدأ المداورة والمحاصصة”.
وأبدى روكز تخوفه في حديث الى “صوت كل لبنان”، “من اعتماد التسويات والآليات السابقة في تشكيل الحكومة، التي اوصلتنا الى الازمات الحالية أي ان يكون لكل كتلة ولكل حزب او فريق سياسي مطلبه ويسعى لتمثيله داخل الحكومة”.
وأكد أنه “لن يعطي الثقة لحكومة محاصصة، تعجز عن القيام بالإصلاحات المطلوبة في ظل الظروف المالية والمعيشية التي يرزح تحتها المواطن”، لافتا الى “ضرورة ان يسلك التدقيق الجنائي مساره الصحيح، كي يتمكن المواطنون من استعادة أموالهم الضائعة”.
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