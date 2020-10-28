لبنان | تأجيل جلسة الدعوى الجزائية ضد احد البنوك لتخلف وكيله القانوني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 17 دقيقة

قرّر القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي تأجيل جلسة الإستجواب في الدعوى الجزائية المقامة ضد احد الميارف ومدير فرعه السابق في جل الديب، وذلك بتهمة اختلاس أموال الحساب المشترك للمودعين ن.ص وشقيقها ج.ص الى 8/3/2021.

وجاء تأجيل الجلسة نتيجة تخلف الممثل القانوني للبنك المشار اليه عن المثول أمام المحكمة، مستفيدا من قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية حتى 31 كانون الاول 2020.

وكان وكيل المصرف قد وصل باكرا لحضور الجلسة، كباقي الأطراف، وعندما قام القاضي القاعي بتأجيل الجلسات التي تبيّن غياب أحد طرفي النزاع فيها الى شهر آذار 2021، بموجب قانون تعليق المهل المذكور، توارى الوكيل القانوني عن الأنظار ما أدى الى تعطيل الجلسة.