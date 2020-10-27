لبنان | قتل زوجته وقطّعها ووضع الجثة داخل اكياس على مرأى ولديه القاصرين وانتحر

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انتحار
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 10-10-2020، أقدم المواطن (ع. ط.، مواليد عام 1976) على الانتحار بواسطة مسدس حربي امام مستشفى رياق، وبقيت أسباب انتحاره غامضة.
نتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، توافرت معلومات لهذه المفرزة حول اقدام (ع. ط.) على قتل زوجته قبل انتحاره واخفاء الجثة في محيط منزله، وهو من أصحاب السوابق بجرم قتل.
على الفور، انتقلت قوة من المفرزة مع قوة أخرى من فصيلة رياق الى المحلة، ولدى معاينة المكان تبين وجود “ريغار” صرف صحي مصبوب بالباطون حديثاً، فجرى إزالة الغطاء عنه حيث عثر بداخله على /5/ أكياس تحتوي جثة زوجته وتدعى:(ش. غ.، مواليد عام 1977، سورية). كما جرى التوصل الى أن (ع. ط.) قتلها وقطّعها ووضع الجثة داخل اكياس على مرأى ولديه القاصرين (حوالى 4 و 6 سنوات) من زوجته الأولى.
باستماع افادتي الطفلين من قبل فصيلة رياق بحضور مندوبة الاحداث، اكدا حصول عملية القتل من قبل والدهما.
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