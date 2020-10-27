لبنان | 23 اصابة جديدة في عكار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 35 دقيقة سهل عكار افاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن “تسجيل23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء32 حالة. ليصبح العدد التراكمي لمصابي كورونا منذ بدء الجائحة حتى اليوم 1568مصابا”. واشار التقرير الى ان “الحالات الايجابية قيد المعالجة بلغت 339حالة. اما اجمالي حالات الشفاء فبلغت:1222 حالة. وحالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة: 435 حالة. وقد استقر عدد حالات الوفاة على25 حالة مسجلة منذ بدء الازمة وحتى اليوم”.

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