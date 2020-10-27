لبنان | صدور القرار الإتهامي في جريمة بتدعي وإحالته الى المجلس العدلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة قضاء أصدر المحقق العدلي في جريمة بتدعي القاضي سامي صادر قراره الإتهامي في الجريمة التي ذهب ضحيتها صبحي فخري وزوجته نديمة على يد مسلحين اقتحموا منزلهما بداعي السرقة في تشرين الثاني من العام 2014 في بلدة بتدعي البقاعية. وأحال صادر الملف الى المجلس العدلي لإجراء المقتضى تمهيدا للمحاكمة العلنية.

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