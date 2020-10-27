لبنان | خضر: عزل مدينة الهرمل وبلدة حوش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

اشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى اننا “اتخذنا قراراً بعزل مدينة الهرمل وبلدة حوش الرافقة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا”.

ولفت الى انه “تبقى الإجراءات ناقصة ان لم يلتزم كل فرد بالتباعد والوقاية وعدم المخالطة ولا سيما في البلدات المعزولة”.

وتمنى الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع ونذكر ان هذه الإجراءات هي لحماية الأهالي.